基隆市民廣場PCR篩檢站首日提供給藥服務，湧入排隊人潮。（陳彩玲攝）

基隆市政府首日於市民廣場PCR篩檢站實施給藥服務，民眾採檢時，提供有症狀者藥物治療，一早儘管天氣濕冷，仍湧入大量人潮排隊篩檢，地方盼其他採檢站也能開設相關服務。

基隆市政府為避免大量民眾前往醫院急診處篩檢，造成急診壅塞，影響中重症醫療量能，日前宣布市民廣場篩檢站，今日起擴大服務，採檢同時也提供有症狀者藥物治療，民眾可攜帶健保卡及部分負擔80元、免掛號費，到市民廣場篩檢站領取，將由駐站醫師給藥。

市民廣場篩檢站今早8時30分採檢，出現排隊人潮，民眾從廣場延伸到富狗橋人行道，再排到仁一路人行道，許多人撐雨傘、穿雨衣，頂著寒風排隊，盼市府能於其他站點開設相關服務。

基隆全市社區篩檢近3日篩檢總人數分別為，1182人、1179人、1208人；基隆市場林右昌昨提及，自中央下令快篩陽性才能進行PCR後，社區篩檢站當日篩檢數大幅下降為623人次，後續隨疫情發展逐日增加，到5月10日達每日1274人次，並維持在每日1200人次上下。

林右昌說，目前社區篩檢數及確診案例有鈍化情形，並非PCR篩檢量能不足，可能有其他因素，如快篩陽性民眾沒有進行PCR，以致於數字呈現鈍化平緩的疫情高原期；今日市民廣場篩檢站突然大爆發，他將於下午和市府團隊舉行防疫記者會後，對外說明應對措施。