伺服器機殼廠勤誠(8210)今舉行法說會，首季獲利1.26億元，EPS為1.05元和去年同期持平，但毛利率、營益率、淨利率則均較去年同期下滑，首季毛利率為18.2%、營益率為7.31%、淨利率為6%；首季ROE為12%、ROA為5%。勤誠目前已拿到下一代的雲端產品，因此全年營收持續審慎樂觀。

勤誠因應原物料價格上揚，也和客戶滿通調整漲價，今年首季毛利率年減，主要是受到大陸封城，南方廠停工一周和華東廠停工一個月，使首季毛利率不如去年同期。而因長短料關係，使首季的存貨水位也升高達29.17億元，年增85.9%。

第一季營收為20.89億元，分別較上季減少20.3%及去年同期增加14.8%；第一季毛利為3.8億元，分別較上季減少14.7%及去年同期減少3.3%；第一季營業利益為1.53億元，分別較上季減少17.6%及去年同期減少7.3%。目前美系營收占比約38%，大陸客戶占比約33%。

勤誠總經理陳亞男表示，產業需求增溫、客戶訂單發酵，中美兩大區域營收貢獻成長性強，Q1營收創同期歷史新高，審慎樂觀看待全年成長預期。外部經營環境挑戰續增，公司已積極採取措施，確保營運穩健發展，力求全年毛利率逐步提升。此外，嘉義新廠產能將於今年逐步開出，月產能約5萬台，而Q3希望能達月產能8~10萬台，上半年將調整三廠間合作模式，預計下半年可有顯著貢獻。

勤誠4月合併營收為5.2億元，累計1-4月營收為26.1億元，年增1.1%，維持歷年同期新高。勤誠表示，昆山廠因中國封控措施停工，影響4月營收表現，惟客戶端需求仍暢旺，5月起將加班趕工，滿足客戶需求，力拚全年營收續創新高。

勤誠RM25324高密度儲存伺服器拿下國際大獎，RM25324採Dual-Load雙開側載設計，獨家雙邊風流導引散熱，適合冷、熱資料分層機制，能滿足資料保存、安全監控、NVR/DVR、資料庫、檔案伺服器等各種應用。