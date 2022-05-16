18歲謝姓男機車騎士今行經台9線花蓮鳳林鎮路段時，疑天雨路滑，不慎與一輛準備右轉進巷子的小貨車發生碰撞，且撞擊速度快，力道又強，連人帶車直接噴飛數米遠，頭部重創不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

18歲謝姓男機車騎士今行經台9線花蓮鳳林鎮路段時，疑天雨路滑，不慎與一輛準備右轉進巷子的小貨車發生碰撞，且撞擊速度快，力道又強，貨車後視鏡直接被撞斷。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

18歲謝姓男機車騎士今行經台9線花蓮鳳林鎮路段時，疑天雨路滑，不慎與一輛準備右轉進巷子的小貨車發生碰撞，且撞擊速度快，力道又強，連人帶車直接噴飛數米遠，頭部重創不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今上午發生一起死亡車禍，18歲謝姓男機車騎士今行經台9線鳳林鎮路段時，疑天雨路滑，不慎與一輛準備右轉進巷子的小貨車發生碰撞，且因撞擊力道強大，機車連人直接被噴飛數米遠，頭部重創，經送醫急救不治。由於駕駛貨車的曹姓男子經酒測後有反應，警方將依公共危險及過失致死罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦，並將進一步釐清肇責。

鳳林警分局表示，今上午10時22分許接獲通報，鳳林鎮台9線220公里處與平吉路口發生交通事故，經派遣員警到場處理，發現48歲的曹男駕駛自小貨車，與謝姓男子騎乘的重機車發生擦撞事故。

據監視器畫面，當時天雨路滑，謝男見眼前的貨車即將右轉入巷口時，因煞車不及，加上天雨路滑，直接撞上貨車，因撞擊力大，連車帶人噴飛數米遠，並受重傷，鼻血狂流，貨車則是後視鏡直接被撞斷。

據附近居民指出，謝男發生車禍當下還有意識，甚至可以對話，不過救護人員趕抵現場，趕緊將人送往鳳林榮民醫院急救，最後因頭部重創，宣告不治，曹男則沒有受傷。經查，2人均有適當駕駛執照，不過曹經檢測有酒精反應，警方將依公共危險及過失致死罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

警方表示，現場已依規定完成測繪照相，目前正在釐清曹男右轉時，是否有打方向燈，亦或者打方向燈的時機是否正確，待專業檢驗單位分析鑑定，以釐清肇責。

警方呼籲，駕駛人行經路口應慢看停，保持防禦駕駛觀念，駕駛各式車輛行駛至交岔路口，無論路權如何均應注意路口狀況，減速慢行，且轉彎前確實使用方向燈，遵守轉彎車禮讓直行車先行的路權規定，避免交通事故發生。

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