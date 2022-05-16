台南市六甲區某幼兒園今年5月初，遭家長發文公審，質疑園方隱匿疫情，害全家人染疫。16日園方發聲明澄清，投訴家長是離職前員工，發文內容與事實有所出入。

園方4月26日晚間接獲幼兒園中班一名學生確診，第一時間未即時通知家長，隔天讓學生到園上課，28日才停課，園方今天發聲明道歉，並表示此事已受衛生局裁罰，但托嬰中心一名江姓離職女員工卻對外發文稱，園方27日未停課，也未清消，讓自己、幼兒園確診學生同班的孩子及家人陸續確診。

「江女一家四口染疫原因，不一定與幼兒園確診學生有關」園方說，江女是托嬰中心前員工，她5月1日告知在家確診，家人才相繼確診；幼兒園確診學生4月26日在家確診後，當天請假在家休息，之後也未到園，27日園方配合衛生單位進行清消等作業，28日後都處於停課期間。

園方還說，托嬰中心和幼兒園位址、行政管理及負責人員都不同，作業程序是獨立運作；此外，江女確診時間距離該幼兒園確診學生已有數日，在沒有相關疫調下，江女竟一口咬定自己和家人是幼兒園確診學生的衍生案例，導致外界對幼兒園所有誤解。

園方說，此事在輿論大肆渲染下，遭到網友留言謾罵，家長也不敢把小孩送來上課，幼稚園有超過3成的學生退班，托嬰中心也減少一半的學生。因此希望向社會大眾說明事情始末，盼外界別再過度解讀。