中央流行疫情指揮中心今宣布，確診個案同住家人如已完成3劑疫苗接種，5月17日起可免居家隔離，改採7天自主防疫。指揮官陳時中表示，台灣走的是逐漸與病毒共存，就會有逐步的放寬，把共存幅度變大，最後才能變成疫情下的正常生活。

對於居家隔離「0+7」新制，有專家憂心恐出現疫情飆升期，如果要和病毒共存，須有所準備。陳時中表示，以往說要清零是因為致死率高，等到我們努力成功把那一段病毒威脅過去之後，現在Omicron來了，別的國家走在前面也看到致死率大幅降低，大家覺得說應該跟病毒共存，台灣走的是逐漸與病毒共存，就會有逐步的放寬，根據疫苗和口服藥物因素，把共存幅度變大，最後變成疫情下的正常生活。

新制上路後，陳時中表示公費快篩試劑將維持原數量發放，但不建議大家每天篩，只要有2天內陰性結果即可。他提醒，一般情況下沒有必要快篩，如果有發燒、咳嗽，可以篩也可以不篩，因為有很大可能是感冒等等，但如果有接觸史，周遭人染疫了而且接觸時間比較長，這情況就建議一定要篩；如果看台灣社交距離APP都滿堂紅了，也考慮篩一下。

「除了強制的做法之外，也要有個別的判斷。」陳時中表示，如果想篩就篩、心裡不安就篩，恐怕幫助不大；有症狀加上有接觸史就建議篩，但也不是篩完陰性就沒問題，還要把口罩戴好，因為篩檢陰性可能是當下病毒量低或檢不出來，如果陰性仍要有高度警覺，陽性就做PCR。