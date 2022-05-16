新冠疫情發後，國際原物料大漲，尤其是銅鐵價格飆漲，讓歹徒覬覦竊取電纜線及工地鋼質器具，高價變賣，在竹北市的「農委會養殖中心」和地下水道工程分別發生電纜線和鋼材遭竊案，竹北警分局竹北派出所調閱監視器案循線逮捕竊嫌。

農委會養殖中心電纜線在上月28日遭竊，員警到現場發現，養殖中心內魚塭水量變小，循線發現控制魚塭出水的馬達變電室，有遭入侵痕跡，電線被剪斷偷走，損失約18萬元。

警方調閱監視器，鎖定可疑犯嫌，13日持搜索票至犯嫌住處進行搜索，當場逮獲許姓犯嫌，查扣犯案工具及遭竊電纜線。

另外，在竹北市的一處地下水道工程，廠商有7支汙水推進器具，內部全新鋼質的螺旋軸不翼而飛，共計損失17萬5000元，擴大調閱監視器鎖定一台黑色自小客車犯案。

竹北所員警巡邏停等紅燈時，在車陣中一眼鎖定涉案自小客車，一路尾隨至台68快速道路閘道口處，藉由車潮將該涉案車輛攔停，犯嫌一度欲駕車衝撞逃逸，經員警及時制止並呼叫警力支援，順利將鍾姓及潘姓犯嫌逮捕。

竹北警呼籲宵小切勿以身試法，資源回收業者亦勿回收來路不明的物品，並勇於檢舉，不要成為銷贓的幫兇而觸法。