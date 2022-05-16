疫情嚴峻之際，北市刑警大隊提醒民眾，公立醫院疑出現詐騙的「保險黃牛」，以親切的口吻，聲稱可以代辦、快速理賠，在門診區進行攀談，為了有效提醒民眾提防「保險黃牛」，刑大製作「保險黃牛話術大破解」懶人包，請民眾提高警覺。

警方表示，黃牛常用五大話術，首先會聽到有人熱心的提出願意協助保險理賠，且使用「申請給付很複雜，我有保險跟法律專業可以幫你申請」、「申請很難獲准，我有特殊管道馬上辦好」、「我跟某某醫生很熟，聽我的可以領到更多錢」等詐騙話術。

保險黃牛常出現在醫院，在門診等候區觀察民眾有保險理賠需求時，會主動上前，表明自己有特殊管道等話術，佯稱能以政府部門義工的身分，申請更多的保險金，藉此哄騙民眾簽下高額佣金契約，甚至會要求民眾配合裝病以申請更多的保險金，導致被害人誤觸法網。

北市警察局呼籲，民眾如有理賠的需求，應直接求助保險業務員或是保險公司辦理，如接獲不明來電或可疑訊息，務必撥打165反詐騙諮詢專線查證或向就近派出所諮詢，以維護個人財產安全。