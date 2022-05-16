歷時27年，國內少數接軌國際的大型公辦美展「台中市第27屆大墩美展」總獎金高達386萬元，今年公開募集墨彩、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、攝影、雕塑、工藝、數位藝術等11類，來自世界各國1300件作品經初審激烈競爭，共198件作品獲複審入場券，7月中公布最終得獎名單。

文化局表示，今年來自全球19個國家或地區的參賽者報名，共1300件報名參加。其中海外參賽作品共有89件，分別來自美國、英國、丹麥、加拿大、比利時、蒙古、泰國等，參賽者年齡甚至從8歲至81歲，作品精彩，令評審委員讚嘆有加。

文化局指出，共有198件作品突破重圍，於第二階段的複審將進行原件審查，預計於111年7月中公布最終得獎名單。其中11類別各頒發第1名獎金12萬元、第2名獎金8萬元、第3名獎金5萬元、優選獎金1萬5仟元及入選。第1名當中也將選出5位「大墩獎」得主，另頒發典藏獎金12萬元，作品由文化局典藏。

文化局說，27屆大墩美展得獎作品於11月5日至11月23日在台中市大墩文化中心展出；初選入圍名單，可至大墩美展官網（https：／／www.dadunfae.taichung.gov.tw／）