吳奇隆和劉詩詩2月無端遭陸網影射婚姻亮紅燈，稱兩人已在進行離婚程序，讓吳奇隆、劉詩詩不堪其擾，最後雙方以「我們一直都很好」一起發聲闢謠，吳奇隆還把微博大頭貼改成戴婚戒的照片，不只滅婚變傳聞還放閃，而吳奇隆近日也悄悄換大頭照，他依舊秀出手上婚戒，低調曬恩愛閃瞎全網。

吳奇隆近日悄悄換微博的大頭照，只見他以側臉入鏡，吳奇隆一手抱著布偶，寵妻的他還大方秀出手上婚戒，低調曬恩愛閃瞎全網。其實，吳奇隆和劉詩詩2月才無端遭陸網影射婚姻亮紅燈，稱兩人已在進行離婚程序，讓吳奇隆、劉詩詩不堪其擾，小倆口最後委託律師發聲明滅婚變，並強調：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心。」

吳奇隆換新大頭貼。（圖／取材自微博）

除了發聲明外，吳奇隆還把和劉詩詩相襯的Q版卡通微博頭像換掉，改成他的真人照，吳奇隆手上的婚戒相當明顯，他不只滅婚變傳聞還曬恩愛，才讓「被離婚」事件告一段落。

吳奇隆和劉詩詩婚後都維持低調作風，雙方各自在工作領域努力，小倆口仍不忘回饋社會，日前適逢上海封城，兩人則透過基金會捐物資給上海獨居老人，「隆詩夫妻」合體低調送暖，也獲得外界一片狂讚。