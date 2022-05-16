電梯搭到一半突然壞掉了，該怎麼辦？台中市議員黃馨慧指出，消防局每年有150件電梯救援案，可說是2天就1件，市府僅靠抽檢的方式管理，無法確實維護電梯安全，應研擬相關政策。都發局長黃文彬說，將研議在公寓大樓管理基金訂定部分比例作為電梯管理與汰換。

黃馨慧表示，電梯已經是都市建築的標配，全台中市光是升降設備就多達3萬多部，而依照「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」，公寓大樓雖必須委託廠商進行電梯維修保養，但市府稽查方式只靠抽檢，且因人力不足，每年抽檢率只有12％。

黃馨慧說，再看看消防局的統計，去年全台中市電梯救援案件就有150件，平均每2天就發生1件，且台灣正面臨高齡化社會，台中市截至今年4月底、50歲以上人口已達到101萬多人，也因此，電梯大樓更受到消費者青睞，但時間久了，電梯老化與相關維護問題接踵而來，老舊電梯未汰換，恐成為住戶夢靨。

黃馨慧強調，為確保民眾安，市府應在大樓起造時，先「未雨綢繆」的研擬協助社區設立電梯基金，讓使用高頻率的公共設備有機會能隨屋齡汰舊換新。

黃文彬強調，都發局針對老舊電梯的管理除了抽檢方式，也要求公寓大樓起造時應提撥相關基金作為管委會使用，且管委會需有長短期使用規畫，至於基金金額較少的大樓，市府也提供老舊設備汰換補助，未來將研議要求基金規畫部分比例做為電梯管理維護，也會加強宣導，讓民眾對電梯管理更有概念。