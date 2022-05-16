北大建牆封鎖宿舍區 學生深夜聚集抗議、拆牆。

北京大學校方昨（15）晚以防疫為由，緊急施工一道金屬牆，以隔離萬柳學生宿舍區與教職員工區，此舉導致宿舍區不能點外賣，進校也受限制。工程被發現之後引發許多學生聚集抗議，更使副校長出面安撫學生，該道牆最後被學生動手拆除。有學生稱讚，北大生「還是這麼生猛」、「見證了死灰復燃的北大學生鬥爭傳統」。

據法廣報導，社群網路貼出的訊息和影片顯示，北京大學學生昨日晚間聚集校園，抗議學校建立一道金屬牆，把學生宿舍區與「社會面」隔開，要求「同住同權」。影片顯示，金屬牆最後被學生推翻，有學生擔心事後被追究責任。

報導稱，為實現社會面清零，北京管控措施越來越嚴厲，北大出現的學生抗議事件就是在這一背景下發生的。綜合社群網路發文與影片得知，事件的起因是，北大校方15日晚間在沒有公開徵求意見和發出公告的情況下，趁着天黑緊急施工，建立一道金屬牆，把北大幾千名學生居住的萬柳宿舍區與教職員工區「一隔為二」。宿舍區被封鎖後，學生們不能從公寓進入「社會面」，不能點外賣，進校也受限制，而另一邊的教職員工可以自由進出，引發學生憤怒。

影片中顯示，聚集的學生數量相當多，校方先後有兩位領導趕來與學生溝通。第二位是北大副校長陳寶劍，聲明是來解決問題的，過了不久，其身後傳來學生動手拆隔板的聲音，引發其他同學歡呼。

據報導，副校長似乎為了與學生「保持一致」，也加入了拆牆行動，還用喇叭向學生高喊：「大家防疫為重，先不要聚集，有序回到宿舍。」最後，隔離牆被拆除，同學們於23點左右逐漸散去。

學生散去後，學生代表請校領導承諾不追究站出來的學生，並要求在承諾書上簽字，但不確定校方是否有簽署。一些同學擔心會遭校方事後追究責任。

報導引述當晚參加聚集活動學生的匿名發文稱，「今晚見證了死灰復燃的北大學生鬥爭傳統，北大萬柳住宿生因為不滿學校差別化的封閉政策開展了大規模的聚眾示威反抗。」

還有人發文說，「幸運的是，過了一百年了，我們校園裡的學生還是這麼生猛、充滿活力。看來所謂國民性絕非是與生俱來的，只是挨催眠挨久了，一點一點便愚鈍了。」

事件發生不久，微博上有關北大的話題和影片已遭到封鎖。