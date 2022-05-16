本土疫情持續升溫，校園成重災區，台北市議員王鴻薇16日指出，目前校園師生染疫後，7天後不須快篩就可以直接返校上課，但許多學童都還沒有完整接種疫苗，甚至是1劑都沒接種，這樣的做法根本是在加快校園病毒傳播。

王鴻薇說明，根據現在規定，確診學生或老師和一般人一樣，只要實施7天居家隔離後完全不須再篩檢，就可以直接返校上課，但問題是現在許多學生都只接種1劑、2劑，甚至5至11歲的學童都還沒接種疫苗，在這樣的狀況下，讓染疫者直接返校上課，無疑是增加其他人染疫的風險。

她表示，疫情下，學校不斷停課、復課、遠距教學來回變動，已讓許多家長焦頭爛額，現行7天後可直接返校上課的規定，加上今天又把居隔制度放寬到0＋7，更讓許多家長擔心。

王鴻薇呼籲，在學童疫苗還沒完整覆蓋的狀況下，不應該讓確診者時間一到就直接返校，政府須提供快篩，讓師生快篩陰性再返校，至少讓校園疫情別再迅速擴張。