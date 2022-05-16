印度上周末宣布禁止小麥出口。礙於當地熱浪侵襲，導致作物產量下降，此外國內價格也創下歷史新高。

印度政府表示，仍將允許已發出信用狀的出口，並提供給一些滿足糧食安全需求的國家。

一家貿易商表示，三月中旬氣溫突然升高，這意味著農作物產量的下降。

印度官員說，禁止出口並非永久的措施，以後可能會再修改。

在俄烏戰爭爆發後，全球買家紛湧向該全球第二大的小麥生產國。在禁止出口令之前，印度政府還計畫今年的出口將創新紀錄，出貨1000萬噸。

儘管印度不是全球最大的小麥出口國之一，但有鑑於原本的全球供應已經吃緊，印度此次的禁令可能會將全球小麥價格推向新高，此將對亞洲部分貧窮國家造成重大打擊。

孟買一家貿易商說，該禁令讓人震驚，原本以為再過兩三個月後才會有禁令，但通膨的數據可能改變了政府想法。

印度四月的零售業通膨來到近八年新高。印度國內小麥價格衝上歷史新高，現貨每噸觸及25000盧比(約320美元)。

政府一名官員說，並非只有小麥，總體的價格上漲，引發了人們對通膨的擔憂，這就是為什麼政府不得不禁止小麥出口。