民進黨徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，蔡其昌比喻台中市長盧秀燕就像是棒球中的紐約洋基隊，資源豐厚且施政滿意度高，這場仗確實不好打，但台中市民會關心市長有沒有能力解決問題，他會讓他們知道「我可以解決問題」，相信民調可以拉近，「誰輸誰贏都很難說」。

蔡其昌今天接受震傳媒《新聞不芹菜》節目專訪，形容盧秀燕就像是紐約洋基隊，而自己則像是小市場球隊，例如奧克蘭運動家、邁阿密馬林魚隊，「但小市場球隊也是有拿冠軍的機會，球是圓的，沒有打到九局下半三人出局，誰輸誰贏都很難說。」

他說，2018年碰上大環境對民進黨不利，包括「韓流」、一例一休、同婚、年金改革等，導致得罪到軍公教、中小企業等族群，現在環境不可能回到過去的局勢，且4年過去，可以看出盧秀燕施政沒有林佳龍認真，雖然盧秀燕公關做得好，但她有爭議的事情不做，困難的就先擱著，跟林佳龍完全不一樣。

不過，蔡其昌坦承，盧秀燕施政滿意度高，這場仗確實不好打，也不覺得她很弱，但相信市民對市政很關心，會關心市長有沒有能力解決問題，若能讓市民更加認識蔡其昌，「讓他們知道我可以解決問題，相信民調可以拉近」。

蔡其昌指出，盧秀燕4年前確實把台中紅黑派整合得很好，但她選上之後跟派系維持距離，也導致在中二補選顏家失利後，派系對她有些不滿意，而大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標先前表態不參與政治，其實這句話就是要說給盧秀燕聽。因為中二補選裡面，盧秀燕跟顏家切割，黑派人士的確是不滿意。

他認為，地方派系力量雖然在式微，但若沒有啟動，對選戰還是會有影響，所以目前情況跟四年前盧秀燕競選時已大不相同。盧秀燕在台中捷運藍線爭議，跟顏家也有關係，這部分必然會延續下去，但盧秀燕如果沒有其他爭議，還硬要栽贓的話，這也不是他的風格，「相信未來會在市政議題上跟她有很多競爭。」