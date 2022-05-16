（立即下載「華南Rich家」APP，更多特色功能等你來體驗。 圖／華南銀行提供） 華南銀行全新推出全方位信用卡與理財APP「華南Rich家」，提供完整的信用卡數位服務，以Rich+富家卡等級為核心，將信用卡資訊及帳務管理數位化，並打造全新優惠導向專區，滿足客戶各項消費需求。APP整體以活潑色調、跳色的圖示介面，呈現華南銀行別具以往的風貌，清晰簡易的導引流程，適合各年齡層用戶使用，其中特色皮匣式卡片設計，簡單操作即可查詢該卡的當期消費與優惠，還可一頁式瀏覽帳務總覽、消費回饋、信用卡帳單與繳費期限，讓點數、現金累積超有感。使用全民必備的國民理財卡「富家卡」搭配「華南Rich家」APP，除了每筆一般消費都可累積儲蓄點數，儲蓄點數最高3％回饋，針對三種Rich+富家卡會員等級，包含小富家、大富家、鉅富家，APP還提供對應等級任務，幫助消費者快速闖關，升等好簡單。無論是去餐廳、商場、搭乘大眾運輸等，使用信用卡消費已經是大眾所習慣的交易方式，華南銀行推出全新「華南Rich家」APP，不論是紅利點數、現金回饋還是華銀獨創的儲蓄點數，在APP中可以瀏覽所有的回饋、點數和到期日，讓點數充分運用不浪費。另外，在「華南Rich家」APP的華南銀行食在精采，可以根據即時位置提供美食優惠資訊，並配合APP最新信用卡優惠，讓您選對信用卡，放大專屬優惠。「華南Rich家」APP即日起開放下載，針對早鳥用戶推出好禮雙重送活動，活動期間即日起至111/6/20，第一重活動針對華南銀行信用卡持卡人，達成活動條件與任務即可獲得限量超商50元現金抵用券；第二重富家歡樂抽，提供持有Rich+富家卡之卡友加碼好禮，享週週抽儲蓄點數，連續八週，最高可抽中888點儲蓄點數。「華南Rich家」APP在今年第三季還將有驚喜彩蛋，全面升級後，可以一手掌握數位理財服務，現在就快來搶先體驗，早鳥加入享雙重好禮。