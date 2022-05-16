台灣即將在2025年邁入超高齡社會，「醫養整合」照顧模式蔚為世界潮流。科技助攻轉型虛擬服務，運用AI、IoT、5G、遠距照護等創新科技串連照顧，打破醫療院所、安養機構與居家照護等之間的藩籬，這些都是醫養整合之下，可預見的智慧照顧新市場。

即將於9月15～17日登場的「The Cares Taipei 2022」 第3屆台北國際照顧科技應用展，正是聚焦「打造照顧產業生態系，實現醫養大整合」，從長期照顧、醫療照顧、生活照顧3大面向出發，以「照顧」串聯多職類與不同場域，並結合各種設備及服務廠商，從單品、系統到解決方案，提供社區醫養整合照顧最佳解方。

侒可傳媒主辦The Cares Taipei 2022，展會提供跨域整合平台，已成功吸引中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣居家護理暨服務協會、台灣長照護理學會、社團法人台灣護理之家協會、台灣護理學會、新北市藥師公會等公協會與醫療院所，以及科技大廠等業者積極投入展覽。

今年展區規模再擴大，規畫了包括照顧科技區、健康促進及運動復能區、醫材輔具區、進食照顧區、高齡友善住宅區、金融長照信託區等展區，集結最新照顧科技、健康促進與運動復能、醫材及輔具、耗材、進食照顧、軟性及多元服務、金融長照信託、專業諮詢等多元面向。