momo富邦媒最新統計，報稅季期間全民抗疫不鬆懈，電腦報稅必備品「讀卡機」買氣提升，報稅首日至今銷售較上月同期成長約150％，其中以隨插即用、親民價款式最受歡迎。

居家電腦報稅仍是許多民眾在防疫期間的選擇，帶動讀卡機買氣熱絡，熱銷商品如「WORKFIX」多功能IC晶片智慧讀卡機WR-1、「aibo」EZ100PU多功能IC晶片讀卡機、「aibo」AB22ATM晶片讀卡機等，皆為250元左右親民價可入手，且支援windows/Mac系統並免裝驅動程式，便利性高。

時逢5月報稅季，民眾購物預算緊縮。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）16日宣布推出省錢大作戰「let’s購」活動，旗下通路momo購物網為讓消費者在報稅季也能享有高質感生活品質、全方位保健照護，5月中下旬強推Roborock石頭科技、Samsung三星、白蘭氏三檔超級品牌日，集結掃地機器人、吸塵器、智慧手機、平板、雞精、養蔘飲等人氣商品5折起，指定日期下單買好物還有機會帶回4K電視、PS5、SWITCH、AirPods3、三星平板、Dyson吸塵器等豪禮。

富邦媒將於18日由momo「Roborock石頭科技超級品牌日」打頭陣，精選掃地機器人、吸塵器、補給耗材5折起，讓會員輕鬆解放雙手，打造舒適居家空間。當日必買商品包含品牌年度旗艦新機「石頭掃地機器人S7MaxV Ultra」限省破2萬，再送價值上千的耗材禮盒、1,000momo幣。

全台momo獨家首賣的「石頭掃地機器人G10」、買就送蒸氣烤箱的手持式「旗艦無線洗地機Dyad」等。momo也搶先公布石頭科技超品日購物攻略，好康一「品牌好禮大方送」達指定門檻機器人專用清潔組、太空頸枕、斜背包、帆布袋等你帶回去；好康二「指定機種滿額登記送momo幣」最高可得1,000momo幣；好康三「買主機登記抽萬元好禮」豪抽AirPods3、SWITCH、PS5三大豪禮。momo同時加碼早鳥快閃活動，於活動當日前2小時下單主機即享300momo幣加碼好康。

另外，即日起至5月19日搶先推出「Samsung三星超級品牌日」預熱活動，參與「集氣分享」就有機會帶回三星平版、原廠耳機或嚴選吸塵機大禮，預熱期間下單也享石頭科技S7+掃地機器人抽獎機會（至5月31日止）。

5月20日「Samsung三星超級品牌日」正式接棒，全館手機、平板、電腦螢幕、3C周邊、家電53折起，最高再享28％超有感回饋，還有全館滿額登記送最高3,500momo幣、下單加碼抽QLED55型4K電視、總值70萬配件滿額送等超給力好康。想換手機的星粉更是別錯過三星超品日S22系列旗艦智慧型手機領券89折優惠，指定S22Ultra手機及S8系列平板再享限量登記送1,500momo幣。為自己升級3C、家電的好時機就在momo三星超品日！

5月25日「白蘭氏超級品牌日」壓軸登場，主打商品挑戰全通路最低價，包含雙認證雞精、葉黃素精華凍、養蔘飲、黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲、強化型葉黃素精華飲等品牌夯品。活動當天除多項商品下殺優惠，momo再加碼四大好康寵愛消費者，包含下單抽Dyson吸塵器、下單贈萃雞精、滿額最高送11％momo幣回饋無上限、指定商品滿額限量贈咖啡機及電風扇，FB曬出購物紀錄並完成指定步驟還有機會抽中「購物免單」，由momo為你買單。