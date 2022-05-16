擁有亮眼外型和高學歷的許藍方，有著最美博士稱號，因在網路分享性學衛教資訊走紅，近來她無端遭詐騙集團盯上，被有心人士利用她的名義製作一頁式廣告詐騙，販售許多不實商品，不料許多民眾遭詐騙後，轉而向許藍方索取賠償，讓她無法理解為何被詐騙要找本尊，仍大氣給出建言：「能救自己的只有自己，所謂裝睡的人叫不醒」要民眾從虛假幻境中醒來。

昨(15)日深夜，許藍方看到許多被詐騙的網友來訊，表示遺憾也理解：「深陷被詐騙其中，堅信自己所見所聞，一股腦只想做被詐騙洗腦的事。」隨後她大方分享自身被詐騙經驗，當時的她同樣深信詐騙者，連警察來找她還認為警察才是詐騙，直到走進警局做起筆錄，到犯人被指認出來，再到站在法庭協助調查，才恍然大悟自己的愚蠢。

在她有了親身詐騙經驗後，許藍方表示那些跟盜版買假貨，卻找上無關的她賠償，在內心能夠用同理心去同情，除了感到遺憾以外，她盼望買到假貨的人能夠學到經驗，如果沒從這堂課獲得成長，相信會一直遇到同樣的事，直到願意去認清事實，才會懂得成長與改變，她也很感謝老天爺當初給她上了這一課。

最後她也輕聲向受害者安慰，萬一遇到詐騙情形，內心不知該如何是好，其實答案只有一個，能救自己的人只有自己，所謂裝睡的人叫不醒，不想醒來只是不想面對現實而已，繼續活在夢裡去做個逃避的鴕鳥。事實上，許藍方創辦的「可樂研究社」販售的是情趣潤滑劑，並非詐騙所指的壯陽藥物，早在年初就已持續在宣導，呼籲網友不要再被受騙了。