位於桃園中壢的馬祖新村，近年積極轉型為文創園區，清幽的環境、老式眷村建築加上定期舉辦的市集活動吸引許多年輕人到訪，民進黨前立委鄭寶清更指出，元智大學藝術與設計學系將進駐馬祖新村8號眷舍，與居民合作共創。

鄭寶清昨（15）日在臉書表示，元智大學團隊將進駐馬祖新村文創園區的8號眷舍，相信元智團隊與在地居民合作，可以讓馬祖新村再創文創市集新方向，發展共創、共好及培力三大特色。

鄭寶清也向民眾喊話，邀請有時間的民眾前去走走看看，一同體驗老文化新氣象！