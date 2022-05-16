國內疫情不斷升溫，中小學該不該停課以度過疫情高峰？教團今天公布對北北基桃竹等5個縣市家長的調查，在2912份有效樣本中，84.4％（2459人）贊成應統一停課，只有12.8％（374人）不贊成統一停課。

國教行動聯盟、台灣家長守護幼兒權益協會、及台灣愛兒親師協會等團體彙整家長的陳情如下：

一、反覆停課、混成教學效果不佳：因應疫情停課標準調整後，已造成班級停課、復課輪替加快，又要兼顧線上與實體同步之混成教學，嚴重影響教學品質及孩子學習成效，並造成教師、學校人力調度困難，部分學校甚至已發生找不到老師、只好由校長支援代課的狀況。

二、「防疫照顧假」應支薪：若學生請防疫假，家長可請防疫照顧假，但防疫照顧假公司仍可不支薪，呼籲教育部統合中小學全面遠距教學規範，並協同勞動部從寬認定，對於家長是一家經濟的支柱或是弱勢家庭，應讓防疫照顧假有所補助。

三、「校園快篩劑」不足：面對疫情升溫，學校目前「校園快篩劑」數量仍不足，部分家庭無法自備快篩劑，為避免孩子染疫後卻因無法快篩而傳給其他孩子，應提供學校足夠之「校園快篩劑」對可能染疫的孩子進行快篩。

國教行動聯盟呼籲，面對疫情高峰，目前停課標準已造成校園亂象，不要再為難老師、折騰家長，教育部應儘速宣布全面停止高中、國中、小學以下實體課程，待疫情趨緩再恢復，讓全國家長可以放心、安心一起面對疫情、順利共度難關。