第75屆世界衛生大會（WHA）將於本月22至28日舉行，各國紛紛表達支持台灣參與。民進黨發言人謝佩芬今天表示，台灣在疫情期間不只援贈醫療物資給世界各國，更以具體行動積極分享防疫經驗，美國、日本及許多理念相近國家都大力支持台灣參與WHA，形成一股「善的力量」，民進黨誠摯感謝所有支持台灣的國家及國際友人。

謝佩芬指出，許多理念相近國家的行政及立法部門近期皆表達支持台灣參與WHA之意。美國聯邦眾議院4月27日以425票支持、0票反對的壓倒性票數通過「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，美國總統拜登已正式簽署生效。

此外，日本外務省4月公布的2022年新版「外交藍皮書」，也重申台灣是重要夥伴，並支持台灣參與WHA。而丹麥、拉脫維亞、斯洛伐克、捷克、貝里斯等國，都以致函或通過決議案等方式聲援台灣；瑞典外交部長林德（Ann Linde）在4月接受質詢時，也重申支持台灣參與WHO。

謝佩芬指出，許多具影響力的國際組織及聯盟也接連表達支持台灣。上周，七大工業國集團（G7）外長會議的聯合公報特別提到，支持台灣有意義地參與WHA和世界衛生組織（WHO）的技術會議。

印太地區跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」，更在5月首屆舉行的年會中向國際社會呼籲，台灣是全球公衛體系中不可或缺的重要夥伴，並敦促WHO正視台灣參與相關會議、機制及活動的訴求。另外，世界醫師會也在4月發函WHO秘書長譚德塞，要求給予台灣觀察員身分參與WHA。

她說，從來自世界各國的肯定可以看出，國際社會已累積支持台灣參與全球公衛的強勁力量。民進黨誠摯地感謝，也會持續在既有的良好基礎上，加強與全球理念相近國家與國際組織的緊密合作，對全球公共衛生做出更多貢獻。