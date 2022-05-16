嘉義縣振興抽獎活動精彩壓軸！輕豪宅、輕遊艇幸運兒得主今出爐。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣振興抽獎活動精彩壓軸！輕豪宅、輕遊艇幸運兒得主今出爐。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

搭配五倍券，嘉義縣推出振興加碼抽獎活動，從去年10月8日至今年4月30日止，號稱活動期間全台最長，共吸引2萬5000位會員註冊，發票登錄張數累積超過86萬張，登錄總消費金額近5億元，今透過線上直播，從77萬多組序號中，抽出500萬輕豪宅、142萬輕遊艇及三昧堂獨家精緻手工天官戲偶得主，最後由在竹崎鄉消費1萬2000多元許姓民眾抽中最大獎輕豪宅。

嘉縣抽獎活動期間自110年10月8日至111年4月30日，超過千分獎項，總價值超過千萬，縣府每個月辦一次抽獎，共舉辦7次，每次抽獎品項超過150分，今是最後一次抽獎，在金士曼國際法律事務所律師陳美娜及多位來賓見證下，嘉義縣長翁章梁抽出大獎得主。

除許姓民眾抽中500萬輕豪宅，劉姓民眾抽中遊艇，顏姓民眾抽中三昧堂天官戲偶，翁章梁說，振興券加碼抽獎活動自去年10月分開跑，2萬5000名會有一半以上是外縣市民眾，發票登錄張數累積超過86萬張，創下登錄總消費金額近5億元佳績，感謝嘉義縣及全國各地民眾支持參與，並恭喜幸運得主，也歡迎民眾持續投資嘉義，嘉義一定會更好！

今除抽出眾所矚目大獎輕豪宅、輕遊艇、天官布袋戲偶得主外，還有GOGORO電動機車、按摩椅、IPHONE13、I PAD PRO M1 11吋以及直立式健身車、50吋以上電視等，超過200個獎項，得獎者名單將於17日下午5點前在官方網站公布，得獎民眾將收到電話及簡訊中獎通知，另豪宅、遊艇得主將另行通知，並擇日頒獎。