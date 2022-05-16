歐盟日前通過Type-C統一規格草案，預估不僅是歐盟，長線這勢必成為全球趨勢，日前也傳出蘋果明年iPhone15也有機會改採Type-C接口，隨著Type-C滲透率提升，也將成為台廠相關廠商未來幾年重要動能，概念股包括祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、威鋒(6756)、偉詮電(2436)、安格(6684)等。

歐盟日前甫通過支持電子裝置統一USB Type C規格的草案，且不單單是電子產品，歐盟境內每年高達5億個行動裝置充電裝置也將統一採用，type-C很有可能是未來歐盟成員國統一使用的充電介面，有望吸引各國跟進，推Type C市場的成長。不僅如此，日前也傳出明年度蘋果iPhone 15傳出有機會改採Type-C接口，倘若屆時真是如此，勢必對生態系為一大鼓舞，非蘋陣營也會快速跟風。

Type-C商機未來幾年將快速成長，研調機構預估，接下來5年間，USB Type-C市場收入複合年增長率將達到17.2%，預估到2025年，USB Type-C全球市場規模將達到103.4億美元。

有鑑於硬體與畫質技術提升，對硬碟容量需求持續加大，使用者對於資料傳輸的需求與日俱增，因此，因應市場需求，在常用的電子裝置上，USB支援的傳輸速度持續向上提升。USB Type-C是USB協會所制定的新一代接頭，而不是規範，接頭無分正反皆可使用，且將來可望取代複雜的接頭。

由於USB PD利用USB Type-C供應最大達100W電力標準協定，可支援的設備大幅增加，且可滿足快充需求，可望提升Type-C滲透率，台系相關概念股後續長線也可望大進補，包括祥碩、譜瑞-KY、威鋒、偉詮電、安國等。

祥碩USB 4.0 Device已送樣，預計第三季完成認證；USB 4.0 Host預計第四季完成認證要求，期望2023年量產，進度按照規畫進行；PCIe Gen5 test chip已Tape outt(將layout好的IC案子，送至晶圓廠做成晶片)，目前按規劃進行。

隨著高速高速傳輸應用普及下，會出現訊號容易衰退，需使用重計時器校正以及放大訊號，譜瑞-KY在該產業具領導地位，看好高速傳輸趨勢之下，譜瑞-KY成長動能強勁。

全球USB Type-C裝置出貨量今年預估成長23%，威鋒已經確保晶圓代工廠端所需的產能，預期今年投片量增加30%，高規格產品 10G hub及USB4出貨量增加將可以帶動ASP更勝去年。

偉詮電電源相關晶片仍供不應求，加上支援100W以上的USB PD 3.1滲透率增加帶動產品組合優化及ASP成長，高功率也帶來新應用，PD產品潛在市場持續成長。

安格去年搭上Type-C熱潮，營運大幅成長，今年也樂觀看好Type-C市場可成長可年增三到四成，取自滲透率提升、應用市場增加等，故今年營收目標也是年增三到四成。