弋果美語規畫在竹東河濱公園的公益路跑，因疫情改為全台分校師生響應的「Eagle Run線上路跑21天」，相關影片將串連上傳FB。弋果教育集團董事長孫瑞芬、縣府秘書長陳季媛，16日在竹北安興旗艦校廣邀各界為影門按讚，讚愈多弋果就捐更多錢挹注公益。

孫瑞芬表示，弋果號召80分校師生參與為期21天的線上路跑接力，將運動習慣導入正向的人生態度，學子將訓練心路歷程以影片記錄，NIKE NRC教練也製作訓練教學短片，與弋果全台分校製作的影片大串連，上傳到弋果美語Facebook，只要大家觀看影片並按讚到5月底止，每一個按讚數，弋果即捐贈1元作為公益基金。

陳季媛感謝戈果透過此活動，將善款扶植偏鄉弱勢孩童的運動機會，讓員東國中女壘隊、五峰國中拳擊隊及新竹家扶中心都將受惠。她說，縣長楊文科重視疫情期間大家健康，也推廣「後疫情時代~健康新生活運動」，每個月超過20萬步即可上傳摸彩。

念國小五年級的弋果學生Adam表示，參與「線上路跑21天」的過程中，與同學及老師一起訂出訓練計畫，從熱身、作操、整隊跑步，每個流程都不馬虎，看到影片中的團隊合作，成就感滿分，日後也會堅持跑步的習慣，讓運動成為日常的一部分。