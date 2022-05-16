女星陳櫻文是兒童台出身，是相當受到小朋友喜愛的「布丁姐姐」，之後轉當通告藝人，2010年與老公小夫結婚後，如今是3個孩子的媽，因此經常在節目及社群上分享家庭生活，昨天她在臉書po文，透露自己4天前突然冒出一些症狀，於5月13號確診，不但因此身體不適，更因為確診，而錯過送別爺爺的機會。

陳櫻文昨天po文，吐露自己2天前確診新冠肺炎，她回想整個過程，其實在本月11、12號就出現了些許不尋常，感覺喉嚨卡卡的，可是她平時就有胃食道逆流的問題，喝了咖啡就會喉嚨卡卡的，所以沒有特別放在心上，唯獨有些差異的地方，是喉嚨有點痰或是鼻涕倒流的情況，加上她因過敏有些慢性咳嗽，「不清楚是什麼，但是吃東西馬上就沒有感覺了，所以也沒有特別留意⋯」。

直到5月12號晚間，陳櫻文睡覺時感覺身體有些燥熱，突然想吃冰或喝冷飲，於是拿了瓶水喝又看看書，又慢慢睡著，隔天一早，她幫孩子準備早餐，做了蔬菜蛋餅，「以前自己都會忍不住吃一塊，但那天好像沒什麼食欲，所以我吃了一小口試個味道，我就沒有吃了，但我覺得很奇怪，我怎麼吃不下」，接著當天過中午，家人們準備吃午餐，陳櫻文準備了湯烏龍麵，正常的狀態她會吃一大碗，但當時卻仍沒食慾，只想睡覺，加上覺得腳酸坐不太住，所以下午4點她就去抬腳睡了。

就在13號當天晚上，陳櫻文本想約妹妹見面，且隔天要參加爺爺的入殮火化儀式，終於因感受到身體異樣而開始有點警戒的她，怕影響別人而在出門前做了快篩，沒想到是陽性，陳櫻文表示，因為確診的緣故：「對許多談好的通告和工作感到很抱歉，也很遺憾無法參加我爺爺的告別」，覺得發生當下感覺很不真實，「但是它就發生了⋯因為要上班，所以經過太多地方，接觸太多人事物，已經無法去考究到底是怎麼被傳染的」。

之所以會分享此事，陳櫻文是希望眾人能有警覺，提早發現「自己怪怪的」，依她自身經驗跟身邊確診者的分享，大家都有感受到身體上的異常，「就是喉嚨會有一點點痰，會覺得有一點點癢癢的，躺下來會有一點點想咳嗽⋯有些人提到累累的」，她也透露5月9號有快篩，當時還是陰性，而隔天她出門工作，直到13號才得知同個空間有人確診，「總之～只是想提醒大家，怪怪的就要注意了！希望大家都能平安渡過，與病毒共存的選擇(雖然我不想與病毒共存)」。