(16:40更新)中央氣象局發布豪雨特報，水氣偏多，今(16)日花蓮縣、台中市及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹縣、苗栗、台東(蘭嶼)、基隆北海岸地區及雲林、嘉義、高雄、北部山區也有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方、落石，預計中部以北地區，雨將持續下到晚上。

氣象局表示，今天鋒面已經來到巴士海峽，較強的對流都偏在南側海面上，但鋒面後還是不斷有水氣移進台灣上空，各地都有降雨的情況，尤其中部以北地區，雖然雨勢較緩和、但較持續，預估降雨還會持續一整天，出門在外天雨路滑，請小心安全，而且山區降雨累積還會再更多一些，經過連日的降雨土質鬆軟，前往山區要特別注意坍方、落石。

溫度方面，東北季風南下影響，各地天氣比昨天再涼一些，清晨低溫中部以北及東北部為16至18度，南部及花、東為19至21度，而白天高溫中部以北及東北部為18、19度左右，南部及花、東為20至23度，整日溫度變化小，感受皆濕涼。

明(17)日東北季風逐漸減弱，清晨天氣仍涼，白天氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲，澎湖、金門及馬祖為多雲到晴；嘉義至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有較強陣風，請注意。