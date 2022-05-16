中央宣布接種3劑疫苗者得免除居家隔離措施，從關鍵設施、醫護人員，擴及適用到確診者同住家人。新北市長侯友宜表示，新北22日就提出居隔轉型，26日也提出居隔轉型計畫，希望減少公衛人員負擔，中央21天終於回應，但他認為管理會有困難，目前新北疫苗第三劑施打比例65％，剩下的可能有健康上的問題，認為不要再限對象，釋出更多醫護人力，回頭照顧確診者。

侯友宜說，新北4月22日提出居隔轉型， 26日將草案送中央審核，希望減少公衛負擔，重心回到居家照護，那時就提出7天自我管理，也要經快篩陰才能出去，且有些地方不適宜去。

侯友宜說，中央經過三個禮拜才回應「時間拖太長」，內容與新北草案吻合，但他認為，區分打三劑、兩劑執行管理上會有困難，現在三劑打到65％，剩下可能是健康不適合打，他認為三劑和兩劑差距不遠，希望不要再限對象，別讓公衛負擔太多醫療量能在前端，希望中央改變，且一次到位。

侯友宜說，為保持醫療量能，不但要一次到位，更要全力固守脆弱族群，是最重要的目的，現階段中、重症與高風險、老幼與慢性病患者，是現在工作重點， 必須把居隔轉型變七天自主防疫外，最重要要把快篩陽視同確診一次做到位，才可以解決醫療量能。