台灣運彩xT1聯盟18日即將重啟戰場，六都球團整軍再出發，全力衝擊聯盟元年總冠軍，煙硝味一觸即發，聯盟今天公布季後賽口號「開戰（FIRE）」及首波主視覺，展現出球團即使面對疫情考驗仍要一決勝負的決心，22日季後挑戰賽起更將有重磅級伙伴LINE TODAY加入轉播行列，6大轉播平台集結，即時放送聯盟元年季後賽的所有精彩賽事。

聯盟秘書長張運智說：「『開戰』這個季後賽口號，代表著聯盟重啟賽事後，六都球團奮戰到底的決心，即使受到疫情干擾，依舊擋不住他們對於總冠軍的渴望，為了總冠軍，每支球團不怯戰、不避戰，勇敢迎接每場戰役。」

呼應季後賽口號「開戰」，聯盟首波主視覺同步曝光，以英文「PLAYOFFS（季後賽）」字樣為底，配合6隊球員們精彩的動作照，凸顯所有球隊都已蓄勢待發，不放棄任何機會，全力爭搶季後賽席位，全面「開戰」！

隨著18日聯盟賽事重啟，結束一連3天的最後5場例行賽後，聯盟排名底定，僅休兵1天隨即展開更刺激的季後挑戰賽及張力十足的季後賽、總冠軍賽賽程，屆時LINE TODAY也將從季後挑戰賽加入T1轉播伙伴團隊，在LINE TODAY平台直播放送接下來的T1聯盟激烈賽事，一同見證元年總冠軍誕生。

這將是LINE TODAY首度跨足台灣職籃轉播，憑藉著全台2100萬LINE用戶，LINE TODAY成為近期超夯的全方位行動入口平台，不僅是轉播合作，LINE TODAY也在積極籌備T1專區（https://u.lin.ee/prCsZAA/t1），近日就可上線亮相，讓更多的LINE用戶能夠輕易瞭解T1聯盟所有動態，歡迎球迷們訂閱LINE TODAY運動官方帳號（https://lin.ee/cPIh2K6），球賽開打將會即時通知，不錯過任何精彩好球。

談到LINE TODAY的加入，張運智表示：「有了LINE TODAY加入季後賽轉播，相信一定可以讓我們聯盟最精彩的賽事被更多人看到，大大增加聯盟經營球迷的深度和廣度。」

季後挑戰賽起，台灣運彩xT1聯盟轉播伙伴團隊將多了LINE TODAY生力軍，6大轉播平台ELEVEN SPORTS、愛爾達電視台、17LIVE、TWITCH、NOWnews臉書及LINE TODAY全面放送聯盟精彩賽事，給予球迷無死角的全方位觀賽體驗。