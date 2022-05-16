今年總冠軍熱門隊伍鳳凰城太陽爆冷出局，主力控衛保羅（Chris Paul）兵敗之後向媒體述說自己的失望，揚言要「捲土重來」，表明不會就這樣退休。保羅對美媒ESPN說：「我們明年會回到這裡的，我沒打算退休。」今年37歲的保羅已經闖蕩NBA共17個球季，12次入選明星賽，但沒有拿過總冠軍。

保羅同時表示：「當你打得夠久，每次你失敗了，他們就會問你這是否最接近總冠軍的一次。」本季太陽擁有年度最佳教練蒙提威廉斯（Monty Williams）領軍，例行賽創下隊史最佳戰績，但是在季後賽對決之中，獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）更顯得技高一籌。

美媒Fort Worth Star-Telegram在兩軍G7生死戰前分析，獨行俠要爆冷勝出的關鍵人物就是奇德。太陽輕鬆拿下前兩戰的時候，奇德公開點名陣中主將東契奇（Luka Doncic）需要認真防守，改讓布拉克（Reggie Bullock）去看管太陽布克（Devin Booker），增加尼里基那（Frank Ntilikina）的上場時間，一連串調整讓他們跟太陽打得勢均力敵。

奇德賽後說：「很多人都猜到這會是一場輾壓，他們是對的，但他們沒猜到勝利的是我們。」前兩戰合計攻下47分的保羅，後面4場合計居然也同樣是47分，效能明顯下滑。保羅的合約還剩餘兩季（持續到2025年夏天），太陽季外的當務之急是續留中鋒艾頓（Deandre Ayton）。