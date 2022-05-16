胸腔科醫師蘇一峰近日在臉書分享，有西班牙研究指出，化痰藥NAC可減少4成新冠肺炎死亡率，意外掀起一波搶購潮，遭醫療粉專怒轟「別誤導民眾」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中緩頰，專家可能只是和大家報告有這樣的新知，但沒有經過實證或文獻，還不能當成大眾遵循的標準。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，疫情兩年多來，陸續看到國際上拿一些容易取得的藥物做臨床研究，初步看到一些成果時，有醫師會做建議；目前對於化痰藥NAC的大型研究追蹤結果看來，還沒有足夠證據證實有預防重症或死亡的效果。

羅一鈞提醒，在此情況下瘋搶藥物，反而會影響到原本有用藥需求的肺部疾病患者，該醫師今天也有澄清道歉，某些地方不是描述得很好，請大家不要搶購藥物，且目前實證基礎還不足夠，請民眾慎思，以免服藥後引發副作用，這也是大家不樂見的，也請大家在搜尋或提供醫療專業建議時要謹慎。

陳時中說，大家常說「某某醫師說」「某某專家說」，這些都僅止於專業討論一些新制或新藥，可能在專業團體之間有看到這樣的研究，大家來做討論，但對社會大眾講就要謹慎，「專業之間的討論可不可以對民眾說，這是兩個很大層次的不同」。

他也為蘇一峰緩頰，專家可能只是和大家報告說有這樣的一個新知，但沒有經過實證或文獻，還不能當成大眾遵循的標準，這要稍微區分出來，以免放在公眾平台，變成誤以為是跟大家做宣導。