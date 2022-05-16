台北神旺大飯店潮品集潮洲香粽。（台北神旺大飯店提供）

台北神旺大飯店潮品集行政主廚何炳木。（台北神旺大飯店提供）

時近端午，頂級飯店出現粽子訂購熱潮，冷凍粽子要怎麼樣才好吃？本報請到台北神旺大飯店潮品集行政主廚何炳木來解惑，他表示，要吃的前一天從冷凍庫拿到冰箱的冷藏室退冰，電鍋外鍋放一米杯水隔水蒸20分鐘，至於粽子搭配的醬料可以隨個人喜好甜辣醬醬油膏都各有其主；但喜歡吃辣的消費者，建議可搭配神旺飯店主廚自製的XO醬超級開胃。

台北神旺大飯店潮品集行政主廚何炳木建議，吃經典潮州香粽，建議先品嚐米飯，吸飽陳年老滷汁的米粒咀嚼後，在嘴中散發淡雅鹹香滋味，之後再夾米飯混搭軟嫩入味的豬五花肉、香菇與鹹蛋黃，不論是吃原味或沾醬吃，都有迷人的鮮香甜美，為了維持最好的品嚐口感與風味，建議是冷凍一個月內要品嚐完畢。

台北神旺大飯店「潮品集」即日起至6月2日，推出多款美味端午粽禮，除了熱銷不敗的經典款「潮州香粽」與碩大霸氣、用料豪華的「松茸極品四寶粽」是饕客每逢端節指定必嚐的獨門潮州味；再加去年好評不斷的「金銀蒜蠔皇土雞粽」以滋補養生、健康口味再度出線，三款風味別緻的節慶美食，即日起開放預訂，每顆定價198元起，6入每組優惠價1088元起，5月22日前預購「潮州香粽」、「金銀蒜蠔皇土雞粽」享3組以上9折，10組以上85折，30組以上8折優惠，洽詢專線：(02)2772-2687~9神旺大飯店潮品集。