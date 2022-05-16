疫情持續延燒，新北市長侯友宜今表示，目前三類都可用快篩陽等同確診，又宣布65歲以上快篩陽經醫生診斷，已經沒有偽陽性與人權議題，「不限對象當然可以做」，別再讓民眾拖著病體去排隊PCR，法傳系統又慢吞吞，最後錯過黃金治療時間。

侯友宜說，這些等待時間，所有確診民眾擔憂惶恐不安，人民排隊有很多怨言，更增加生病時的負擔，請中央趕快做。

侯友宜說，從清零時代到共存，這是大家必須面對的問題，他認為應該相信民眾，面對自己健康與自我檢視能力，絕對是關鍵轉型防衛觀念。