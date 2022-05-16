今日上午為教育與文化委員會，原定文化部長李永得要出席備詢，但因為他目前在家隔離，由文化部次長蕭宗煌（左一）、李靜慧（左二）代為出席和回答。（李欣恬攝）

華視新聞7度出包，近期把前副總統陳建仁頭銜標示為「美副總統」，今日上午立委萬美玲在立法院質詢，並提及華視董事長鄭自隆自評因為虧損又人力不足，無法以高薪聘人才，才會頻繁出錯，對此，文化部政務次長蕭宗煌表示，錯了就是錯了，這些都不是理由。

立法院教育及文化委員會16日邀請文化部、國家表演藝術中心、勞動部赴立院，以針對「影視與劇場工作安全應如何落實職業安全衛生相關法規」為題報告並備質詢。不過因文化部長李永得、國家表演藝術中心董事長高志尚都因有同住家人確診而居家隔離，因此改由文化部政務次長蕭宗煌、李靜慧，以及國表藝中心主任祕書郭美娟代表出席，勞動部則由職業安全衛生署署長鄒子廉擔任報告，席間，華視出包再度成為立委關切的問題。

蕭宗煌表示，華視目前主要問題是人員教育訓練不足，有標準作業流程（SOP）準則，但沒有落實，待本月25日提出總體檢討報告後，李永得會有進一步明確的處理。