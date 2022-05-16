中華民國溫泉觀光協會理事長、南投縣旅館公會理事長李吉田，領銜向中央陳情。（李吉田提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情擴散，比去年「3級警戒」還嚴重，但中央政策是要與病毒共存，因此沒有發布警戒，觀光產業門可羅雀卻不能停業，員工薪水照發，還要繳紓困貸款利息、各項稅金，還買不到快篩試劑，猶如觀光「慘」業。

中華民國溫泉觀光協會理事長、南投縣旅館公會理事長李吉田表示，全國觀光產業包括旅館民宿業、溫泉業、遊樂區業都受疫情嚴重影響，營運狀況慘跌陷入黑暗期，何時能重見光明，業者充滿未知與無助，因此，他領銜向交通部觀光局等單位陳情，希望中央正視業者面臨的困境。

李吉田指出，觀光產業腹背受敵，收入因疫情影響幾乎歸零，政府各項稅收營業稅、房屋稅及綜合所得稅等陸續開徵，還有去年紓困貸款補助政策也將屆期，業者面臨償還巨額本金及利息的窘境；在收入減少且不裁員的情況下，人力成本對溫泉及旅宿產業的營運狀況造成重大衝擊。

李吉田表示，政府應重視觀光產業的紓困需求，先紓困再振興，別讓觀光產業變「慘」業；首先，政府因疫情提出政策性紓困「觀光產業融資貸款及利息補貼」，業者沒有收入還要繳納貸款本金及利息，壓力沉重；懇請觀光局向銀行爭取產業既有貸款本金展延償還期限及利息補貼，緩解業者燃眉之急。

其次，補貼觀光產業營運負擔及薪資補貼，去年3級警戒時，業者不能營業於法有據，政府還提供員工薪資補貼；但如今疫情比去年嚴重，等於是「類3級」，懇請觀光局向行政院爭取經費，協助業者申請紓困補助並補貼員工薪資，度過疫情難關，保障觀光產業量能。

第3則是各稅收減免，懇請觀光局苦民所苦，向相關部會爭取溫泉取用費、房屋稅、地價稅及向政府承租土地租金等各項稅賦及租金減免或展延。

另外，觀光從業人員在第一線服務旅客，為保障旅客及員工健康安全，懇請相關部會盡快開放觀光產業，專案採購快篩試劑供員工定期篩檢。

李吉田強調，觀光產業受疫情衝擊，但產業必須永續發展，紓困、振興缺一不可，待疫情趨緩後，懇請觀光局持續擴大振興方案，為產業注入活水。