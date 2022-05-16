多家陸媒報導，根據一份內部備忘錄，特斯拉將其上海工廠的生產恢復到因疫情停工前的水準的計畫推遲了至少一周。特斯拉原本計畫從5月16日起將其上海工廠的日產量提高到2600輛。但最新的備忘錄稱，該公司上海工廠本周計畫維持一個班次，日產量約為1200輛。

該公司還表示，現在的目標是從5月23日起將日產量提高到2600輛。一位知情人士表示，特斯拉仍面臨挑戰，要將吃住在工廠的工人數量增加一倍，以保持「閉環」運營。

該人士補充指稱，由於上海及周邊地區的供應商和物流工廠尚未恢復正常，供應方面也存在不確定性。對此，特斯拉封面沒有回應置評。

此外，大陸國家市場監督管理總局官網今（16日）發佈消息稱，特斯拉（上海）有限公司自2022年5月23日起，召回生產日期在2021年10月19日至2022年4月26日期間的部分國產Model 3、Model Y，共計約10.73萬輛。

據悉，本次召回範圍內的部分車輛在準備直流快速充電時或在直流快速充電期間，資訊娛樂系統的中央處理器可能沒有充分冷卻，導致中央處理器運行速度減慢及中央觸摸顯示幕顯示遲鈍，嚴重時中央處理器可能重啟從而造成顯示幕無法顯示。

上述故障發生時，倒車影像、風擋（除霜、除霧及雨刮）功能的設置、駕駛檔位顯示和指示燈等將無法正常使用，極端情況下會增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

值得注意的是，這已是特斯拉進入2022年以來發起的第四次召回，今年累計召回約27.58萬輛。