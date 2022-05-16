國中會考將於21、22日登場，嘉義市尊重家長及孩子的意願，會考前一周可選擇到校復習或接受線上教學，今教育處統計，全市公立國三生2189人，請假在家遠距人數906人，占比為41.39％，推測學生、家長擔心不小心在外確診，還要補考，寧可在家線上學習。

嘉市教育處林立生表示，嘉義市尊重各校以防疫彈性、授權、有效解決問題為優先，考量師生健康，並兼顧學生應考權益，今天起採取會考前一周，家長與考生可斟酌自身需求，在防疫前提下，自主居家遠距學習或到校，藉此保障考生健康應試。

根據市府統計，民生國中國三生582人、318人請假，玉山國中213人、42人請假，北園國中126人、42人請假，大業國中103人、12人請假，北興國中 502人、232人請假，嘉義國中271人、119人請假，南興國中212人、32人請假，蘭潭國中180人、109請假，總計全市公立學校國三生2189人，有906人請假，請假比例逾4成。

林立生說，雖然開放學生彈性選擇要不要到校，學校仍會依課程進度提供線上及實體課程，以保障應有受教權益。