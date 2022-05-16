本土疫情嚴峻，民眾搶買防疫保單，衍生防疫保單理賠問題，民進黨立委高嘉瑜今（16日）再度批評，保險業者以「重複投保」為由拒保退件，金管會應主動說明。防疫保單之亂至今，金管會除了「口頭」喊話之外，到底拿出什麼辦法要求業者「願賭服輸」、「履行契約」？業者顯然無視金管會，完全進入「家裡沒大人的無政府狀態！」

高嘉瑜今（16日）在臉書中揭露民眾遭拒保的訊息，她質疑，防疫險適用複保險嗎？業者單方以重複投保為由拒保有無違反公平待客原則？金管會應主動說明！

今天有許多民眾投訴富邦以「重複投保」為由拒保退件，但民眾根本只投保富邦一家，也被以「莫須有」理由拒保！防疫保單之亂至今，金管會除了「口頭」喊話之外，到底拿出什麼辦法要求業者「願賭服輸」、「履行契約」

高嘉瑜表示，除了開第一槍的富邦產拒絕重複投保之外，新光產、第一產也已跟進，後續可預料將如骨牌效應，保險公司全面拒保，全員逃走，全部擺爛！

現在產險業單方面將重複保險防疫保單列為拒保理由，但針對防疫險，應屬於定額給付型保單，無損害填補原則適用，也無重複保險問題，業者作法不僅有違誠信原則，更違反公平待客原則。

她說，去年疫情平緩時保險公司廣開大門大收保費，當時沒有一家保險公司提出重複保險問題，今年疫情升溫後卻用各種理由拒保，連重複保險都是拒保理由！防疫險之亂至今，業者醜態百出，從信用卡續約拒保、自創「陪同隔離」新名詞到錯誤援引「複保險」拒保，業者顯然無視金管會，完全進入「家裡沒大人的無政府狀態！」

高嘉瑜表示，對於防疫保單理賠，絕非業者單方面認定就有複保險之適用，定額給付理賠與具體損害無關，又哪來重複保險就是不當得利？她呼籲，金管會應立刻出面說明，對於連日來業者違反誠信原則、信用破產的醜態，到底有何對策？還是乾脆兩手一攤告訴大家，金管會根本管不動業者？這個爛攤子最後就是民眾自認倒楣，業者信用破產？