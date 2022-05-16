宜蘭茶葉因地形、氣候的關係，品質優良，著名的有大同鄉玉蘭茶、冬山鄉素馨紅茶、五峰茶等。（正福茶園提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭茶葉因地形、氣候的關係，品質優良，著名的有大同鄉玉蘭茶、冬山鄉素馨紅茶、五峰茶等。（正福茶園提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

正福茶園第4代茶農游正福，原本是個擁有百萬年薪的電子工程師，任職了5年多的時間，期間在其他國家看到別人在文化傳統產業上不斷做創新，思考家鄉的產業也可以依樣畫葫蘆。（正福茶園提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭茶葉因地形、氣候的關係，品質優良，現今許多茶行都由年輕一代接手，曾是百萬年薪的工程師游正福，現今是冬山鄉正福茶園第4代茶農，顛覆父親過去賣茶模式，甚至外銷至國外、讓客群年輕化，利用文創巧思譜寫一篇現代版的「茶金」。

台灣茶聞名全世界，以烏龍茶和包種茶為主，而享譽世界的莫過於梨山茶、阿里山茶、大禹嶺茶等，沒有人會在第一時間聯想到宜蘭的大同鄉玉蘭茶、冬山鄉素馨紅茶、五峰茶等。

接手茶行的年輕一代，運用現代化的思維與經營方式，兼顧茶的品質、傳承上一代的堅毅刻苦的精神，做異業結盟、彼此行銷；像是把茶融入甜點裡、親子DIY採茶、揉茶等行程，讓大批遊客喜歡宜蘭茶。

宜蘭縣冬山鄉的正福茶園，就結合其他產業，利用「冬山找茶」，以主題式深度茶遊程體驗服務，串聯農業、飲食、文化、歷史等元素，讓遊客時光倒流回到茶金時代，認識茶及當地之美。

正福茶園第4代茶農游正福，原本是個擁有百萬年薪的電子工程師，任職了5年多的時間，期間在其他國家看到別人在文化傳統產業上不斷做創新，思考家鄉的產業也可以依樣畫葫蘆。

因此，游正福在2010年毅然決然辭掉工作回到宜蘭，改變父親游源鎰以往的「慣行農業」，做起了堅持不噴農藥的有機茶，跟老人家的思維、做茶模式有很大的落差，彼此爭執3、4年的時間，父親才漸漸肯定游的做法。

游正福指出，剛回鄉時發現同業間合作不易，遂尋求一些異業合作，因科技業轉農業，模式完全不一樣，花了近10年的時間，利用文創產業讓客群逐漸年輕化，讓有機茶外銷到國外，聞名世界。