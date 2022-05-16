新竹一名女子阿玲（化名）與男同事小張（化名）交往後，才得知對方已婚，但小張承諾會離婚改娶她，苦等竟只等到小張的妻子懷孕，甚至小張還偷拍她洗澡與性交的過程，造成她心理壓力，遂提告求償。新竹地院審結，判小張須賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，阿玲主張，小張隱瞞已婚身分與她交往，已婚身分於2019年間曝光後，小張苦苦哀求，稱其會向配偶解釋，並改娶她為妻，藉此請求更多時間，但一日拖一日，小張從未離婚，她還於同年底被告知小張的妻子已懷孕，瞬間明白小張聲稱娶她，僅是騙上床的藉口。

阿玲拿出對話紀錄，證明小張曾經表明要娶她且育子，明知有已婚身分，卻仍死纏爛打追求她，長時間以文字轟炸，或是在她的工作處門口站崗，阻擋她與其他男性約會，造成她內心極大的壓力，侵害她的人格尊嚴，交往期間更數度未經她同意拍攝洗澡與做愛過程，應負起賠償責任。

對此，小張辯稱，他的確有與阿玲聊到生養小孩，但並沒有承諾會離婚，且生養小孩與是否離婚為兩回事，兩者無關連，認為求償無據。

新竹地院法官認為，男女交往是否結婚，端看雙方意願，且阿玲所提出的證據，無法證明小張有任何不法行為，但，小張偷拍阿玲身體裸露一事屬實，求償有理，審酌後，判小張要賠10萬元為適當。可上訴。