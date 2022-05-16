雲林縣政府為協助口湖鄉發展智慧養殖，爭取2000餘萬整修養殖區道路。（張朝欣攝）

雲林縣政府為協助口湖鄉8大漁業養殖區發展智慧養殖，爭取2380萬元進行9件道路改善工程，16日雲林縣長張麗善到場會勘，表示養殖區因地勢低窪等原因，路面經常淹水，未來口湖將發展智慧養殖，完善的道路網是最基本的建設，縣府將全力趕工，預計今年10月可完工。

口湖鄉8大養殖區占地達2000餘公頃，是雲林縣內最大的養殖區，主要養殖鰻魚、烏魚、牡蠣、蝦等高經濟水產，但養殖區部分道路因地層下陷等因素，遇雨即淹，雲林縣政府為協助地方產業升級，爭取2380萬元於下崙、台子、成龍等養殖區進行9件道路改善工程。

張麗善表示，智慧養殖與低碳循環，是未來養殖產業的趨勢，口湖8大養殖區也將朝這個方向發展，為了盡速達成目標，最基本的道路網是不可或缺的，有了安全便捷的道路網，漁民才能快速地把新鮮漁獲送到各地販售，增加其競爭力。

此次產業道路改善工程共9件，包括下崙養殖區東西1、3、5、8、9路，以及台子村養殖區、成龍蚶仔寮養殖區、青蚶養殖區、新港養殖區。

縣水利處處長許宏博指出，縣府近3年爭取農委會漁業署補助辦理「養殖漁業振興計畫」，共核定74件改善工程，經費達1億7721萬元，完工後將大幅改善8大養殖區道路品質、緩解水患威脅。

縣農業處代理處長蔡耿宇說，雲林沿海養殖產業，面臨人口老化、缺工、養殖成本提高等問題，未來還要面對日益嚴重的極端氣候，智慧養殖可以幫助漁民因應這些問題，為了日後便於運送智慧養殖相關器材，良好的道路網極為重要。