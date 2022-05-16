樂迦再生(6891)下午舉行法說會時表示，全球再生醫療產值仍持續成長，目標將打造成為亞洲最大專業的細胞CDMO公司，目前公司先導工廠已開始進行小量接單，2022年Q3即將動土興建的PIC/S GMP細胞工廠，計畫將在2025年Q3正式投產。

樂迦再生指出，據統計數字顯示，至2021年底全球再生醫療有超過2400項臨床試驗正在進行中，臨床三期有222項、臨床二期有1338項、臨床一期有846項，其中有一半的試驗52%的適應症為癌症。

至2021年底，全球從事再生醫療相關業務的公司，基因治療、細胞治療和組織工程已超過1300家，光是2021年再生醫學的總投資金額已達227億美元。樂迦再生表示，77%的細胞治療企業正與CDMO公司合作，僅23%完全自行生產，顯示細胞治療企業委外製造細胞比率高，公司將會積極爭取此一商機。

樂迦再生目前每年研發金額占3%，大約6000萬元左右，目前研發項目包括，兩大主軸iPSC、CAR-T，以及優化製程等等。樂迦再生指出，將積極招募國際上有名的人才，希望吸引更多的人材來協助公司大打國際盃。