日經延續第二個交易日的上漲；華爾街前一個交易日上漲，提振了日股向上，然而中國經濟數據不佳表現，加深了對經濟放緩擔憂，日股上漲的動能遭到壓抑。

周一日經225指數收漲119.40點或0.45%，為26547.05點，早盤交易一度上漲1.55%；數據顯示，中國上月的工廠和商店表現放緩，超過預期。東證一部指數收跌0.94點或0.05%，為1863.26點。

科技股上漲0.88%，表現最好；基礎材料股跌1.01%，表現最差。

雖然日經指數上漲，但交易所下跌的個股數量超過上漲，有137檔個股下跌，86檔上漲。

全球市場情緒在周一變糟，中國公布令人震驚的疲弱經濟數據，突顯出新冠封鎖給中國經濟帶來嚴重損害。

三井住友資產管理總體策略師Masayuki Kichikawa說，中國經濟放緩的風險，是股市信心低迷的主要原因。與此同時，我們對中國的擔憂可能已經來到高峰。

中國政府已經開始要放鬆新冠肺炎的封鎖管制。上海將在周一逐漸重啟購物中心、美容院等商業。

日企財報出現分化的表現，例如最極端的例子有精密零件製造商NTN大漲11.68%；有色金屬製造商同和控股(Dowa)則大跌13.06%。

汽車製造商表現好壞參半。馬自達上漲5.65%；但本田由於失望的財報，下跌4.37%。摩托車製造商三葉上週公布慘澹業績報告，今日跌9.11%。