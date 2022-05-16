邊拍邊播的8點檔陸續掀起確診潮，除了三立《一家團圓》、民視《黃金歲月》，台視《美麗人生》也沒倖免，5月1日先是特約演員確診，密集接觸的游詩璟快篩陰性，自主管理的第1天快篩陽性，5月5日PCR確診，同劇的張雁名13日也驗出快篩陽性、隔日PCR確診。16日又爆出近來加入劇組的65歲資深演員林在培，14日進組前在家快篩驗出兩條線陽性。

《美麗人生》製作人郝孝祖表示：「因演員在進組前都須進行快篩，林在培5／14於家中快篩發現呈現陽性，立刻連繫劇組，這幾天的拍攝也隨即調整。」