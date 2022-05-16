桃園16日新增8635例本土個案，確診人數與昨天相較略為下降，市長鄭文燦表示，近期有不少防疫新事項要執行，包括國中3年級學生因應會考本周停課、9個社區採檢站明（16日）起全面開設「長幼PCR三合一綠色通道」等。談及中央剛宣布的「類0＋7」，鄭文燦說，市府會準備充分的快篩，並與中央密切配合，維護民眾健康、法律上的權益。

中央近期公布防疫新制包括「類0＋7」、第2劑追加劑對象，鄭文燦表示，依經驗判斷，有約10至20％的個案會由陰轉陽，因此一定要準備充分快篩試劑，地方政府會與中央密切搭配，避免2次傳播、家庭傳播等，減少不必要的黑數，讓民眾的生活和工作都能兼顧。

鄭文燦談及，65歲以上長者、長照中心住民、洗腎或免疫力低下患者可接種第2劑追加劑，桃園擇定18、21日於26個社區接種站提供莫德納、高端疫苗，接種量能可達11萬人次，無論第幾劑都可以免預約接種。另談及學生接種疫苗規畫，6至11歲學童打半劑莫德那疫苗，採入校接種，但12歲者須接種全劑，無法在校接種，對此他回應會再另外安排接種。

鄭文燦指出，市內現在總計有30個採檢站，分別為14家醫院採檢站、7家診所採檢站及9個社區採檢站，其中社區採檢站陽性率達8成，代表有傳播鏈仍在社區中，為此將在中壢、大溪及龜山區各增設1個採檢站，採檢站總數會到達33個，預估屆時採減量能可達到1萬8千人，盼能揪出黑數。

鄭文燦說，9個社區採檢站中，中路、龍岡採檢站已率先執行「長幼PCR三合一綠色通道」，成效良好，其餘7個社區採檢站也將於16日增設，並全面放寬年齡限制，6歲以下兒童、60歲以上長者都能採檢。醫療量能部分，林口長庚、部桃、敏盛、榮總桃園分院、國軍總醫院幼兒急診綠色通道，至於幼兒急性專責病房則由部桃、國軍總醫院及林口長庚醫院負責。

因應周末將登場的國中會考，鄭文燦宣布本周起，國中3年級學生不用到校、到安親班上課，全改為遠距教學，讓學生專心準備考試，也避免這段時間有感染或居隔的風險。這次有2萬763名考生報考，其中有5人確診，將在6月4日、5日進行補考，另有23為居隔者，將使用備用試場，試場的防疫措施一定會嚴謹，確保每個考生都能順利應試圓夢。