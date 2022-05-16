天文迷照過來，時隔四年，火星與海王星將在18日上午7時，達到合的位置，兩者相距0.57度，只略大於滿月的直徑，台北市立天文科學教育館建議，追星族可於18日凌晨4時左右往東方低空無遮蔽處，用小型天文望遠鏡或雙筒望遠鏡觀賞。

台北市立天文館表示，7.9等藍色的海王星位於0.8等火星的左上方，雖海王星無法用肉眼觀察，大多數人都沒見過，但可用明亮的火星做指標來尋找海王星，火星左方的藍色小點，那正是海王星。

台北市立天文館說，在這前後一個月以內都能夠看到木星、金星、火星同時存在於夜空，但要利用亮星來尋找海王星則只有18日當天才辦得到，除了觀察海王星必須使用雙筒或小型望遠鏡外，其餘的三顆行星只要用肉眼就可輕鬆觀賞。

上次這兩顆星如此靠近為2018年12月，當時兩者相距僅0.03度，下次則發生在2026年4月，可惜此次觀賞條件非常不理想，台北市立天文館提醒，未來適合觀賞且比本次更靠近要等到2039年6月。