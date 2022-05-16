為提高新冠疫苗接種率，香港「疫苗通行證」第三階段本月31日生效，年滿12歲市民須打3劑疫苗才可進入餐廳等場所，但有香港專家推算，第5波疫情有逾400萬人感染，已築起免疫屏障，大部分年輕成年人已打兩劑疫苗，進一步接種對清零或維護醫療系統難言助益，建議豁免60歲以下成年人進入指定處所使用「疫苗通行證」。

香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院流行病學講座教授高本恩、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光16日發表文章指，推算香港第五波有逾400萬人感染Omicron BA.2，因應高接種率及大量感染後築起群體免疫屏障，相信第5波疫情正漸減退並將在數周內結束，認為再進一步推動接種疫苗對往後疫情社區感染個案影響不大，此刻透過疫苗通行證建立的免疫屏障已失去意義。

該文章指出，年輕成年人在日常生活必須使用疫苗通行證，例如拒絕接種不能上班上學，即便他們有權拒絕打針，但政策本質上與強制接種無異，認為此舉嚴重限制個人自由，本質上也違反「知情同意」下拒絕打針的原則。

文章並指，香港逾9成人口已打兩劑疫苗，60歲以下死者只佔第5波疫情約4％，年輕成年人重症和死亡風險本身較長者低，加上高接種率及第5波疫情產生的自然免疫力，預期往後疫情只會有極少數年輕人重症或死亡，即便他們不接種或只打一至兩既，也難言拖垮醫療系統，故認為年輕成年人接種對清零或維護醫療系統難言助益。然而，目前長者接種率仍偏低，他們仍將面對最高的重症和死亡風險，要重點提升長者的接種率，有理繼續要求長者使用疫苗通行證。

不過，香港公務員事務局長聶德權表示，香港現在20至60歲第三劑接種率只有68％，60歲以上逾80％，但保障上仍不足，認為目前仍有需要執行疫苗通行證，也尚未為有關措施定下結束時間。