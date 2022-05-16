牛糞博士朱政騏去年8月，駕車行經民生西路時，對前方的李姓騎士閃大燈，導致騎士不滿，直接停下機車，作勢要找朱理論，嚇得朱政騏控告李姓騎士妨害自由，士林地檢署檢察官勘驗朱的行車紀錄器，整個過程17秒，並沒有阻擋朱的行車動線，認定李姓騎士犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

朱指控，李姓騎士因不滿他閃大燈，突然緊急煞車，下車拍打他的車窗，又比出不雅手勢，隨即騎車離去，害他心生畏懼，李男因停放機車在馬路中間，致生該道路往來之危險，觸犯公共危險罪。

但李否認有強制、恐嚇等犯行，聲稱朱政騏行駛在他後方，不僅加速還對他閃大燈，示意要他讓路，他才會停下車，走向朱的駕駛座，詢問為何要閃大燈和加速，但朱並沒有回應，他沒有拍打或碰觸朱的車窗，沒印象有以手指比向朱。

朱行車紀錄器顯示，騎士因前方車輛減速，他靠左行駛閃避，朱閃大燈示警，騎士減速並煞車，暫停在朱的轎車前方，但左側車道仍有其他車輛通行，朱可以往左閃避離，李從停車到再次上車離去，總共17秒，整個過程無法證明有阻礙通行的事實。另外，朱提供的影片，無法拍到駕駛座旁邊，難以確定有無拍打、手勢，因而認定犯罪嫌疑不足，檢察官日前作出不起訴處分。