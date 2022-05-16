1隻拖著網繩的穿山甲在台東市區逛大街，愛心夫妻伸手救援。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

1隻棲息地應該在山區的保育類野生動物穿山甲，竟然在台東市區大馬路上逛大街，平時經常救援犬貓的伍嘉裕、趙韋童夫婦見狀，連忙下車指揮交通，為牠擋車，並送池上野灣野生動物醫院救治；院方表示，這隻穿山甲身上有多處網繩切割傷，鱗片間傷口有不少蛆蟲，顯示傷口已有一段時間，目前恢復狀況還算穩定。

「人家是轉角遇到愛，我是在路上遇到穿山甲」，台東市經常救援浪犬貓的伍嘉裕、趙韋童夫妻，日前深夜開車返家時，竟然發現棲息地應該在山區的穿山甲竟然在大馬路上逛大街，趙韋童說，起初還以為自己眼花，由於從未救援過穿山甲，只好打110求助。

趙韋童表示，這隻穿山甲身上被網繩纏繞，很慌張地在馬路上竄來竄去，擔心牠被來往的車輛壓到，便站在馬路上指揮交通，為牠擋車，由於一直等不到警察，而這隻穿山甲似乎受了傷，只好硬著頭皮，跟老公合力將牠放進籠子裡，帶回家暫時安置，隔天送往池上野灣野生動物醫院救治。

野灣指出，這隻穿山甲身上多處有網子的切割傷，可能在網子纏繞下掙扎了一段時間，仔細檢查後發現鱗片間的傷口有不少蛆蟲，顯示傷口可能也有一段時間了，到院後獸醫師進行清創醫療，輸液、打藥穩定病情，目前已經在院內開始進食，狀況有比較穩定一點，但還是要再持續觀察治療。

野灣透露，該院自2020年8月成立以來，救援的穿山甲已有21隻，其中15隻經救治後順利野放、4隻死亡、2隻住院中，而在救援案例中，有45％是遭受犬隻攻擊，犬攻擊儼然成為穿山甲的主要威脅，唯有透過杜絕餵養流浪犬貓，讓流浪在街頭的貓狗有一個溫暖的家，才是對生命的尊重，不僅僅是對野生動物，也是善待人類最好的朋友最佳的方式。