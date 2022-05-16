在美國和歐盟爭相提高半導體晶片產量之際，拜登政府高層透露雙方即將公布一項避免陷入「補貼競賽」的聯合計畫。

美國和歐盟周日和周一將於巴黎舉行「美歐貿易和技術委員會」（U.S.-EU Trade and Technology Council）第二次會議，屆時將發布這項新舉措。

去年在匹茲堡舉行的成立大會上，美歐TTC承諾將深化跨大西洋合作關係，以強化晶片供應鏈、遏阻中國的非市場貿易行為，並採取更加統一的方式監管跨國大型科技公司。

拜登政府一名高層透露，美國和歐盟將宣布一項旨在確保供應安全的跨大西洋半導體投資辦法。華盛頓和布魯塞爾都想鼓勵晶片投資，並「以相互配合協調的方式進行，而非只是促進補貼競賽」。

該官員並表示，美國和歐盟還將在這次會議上公布一個「查明和解決半導體供應斷鏈的預警系統」。

美國國務卿布林肯、商務長雷蒙多和貿易代表戴琪，以及歐盟貿易事務主官Valdis Dombrovskis和反壟斷事務主官Margrethe Vestager都將出席這場會議。