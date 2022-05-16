現代人生活壓力大，且三餐多吃外食、愛喝手搖飲，因此不少人都有排便不順的問題，若長期持續下去，很可能就會引發腸胃道疾病。對此，營養師高敏敏便在臉書粉專發文，列出10種能夠幫助排便順暢的食物。

第一名：優酪乳、優格

優酪乳跟優格含大量活性菌，能維持腸道中菌相平衡，幫助消化、排便順暢，但腸道好菌在人體內存活時間有限且生存條件嚴峻，持續且定期地補充好菌才是腸胃保健的重要關鍵。

第二名：高纖豆漿

豆漿有「植物界牛奶」的美譽，是植物性的蛋白質，豆漿中的膳食纖維能促進腸道蠕動，更不用說額外添加纖維的高纖豆漿，但喝豆漿容易脹氣的人就要注意少量攝取。

第三名：無糖茶

綠茶中有茶多酚以及大量水份，可刺激消化道蠕動、幫助排便順暢，但國健署提醒，茶當中含咖啡因，攝取過多易使體內水分流失，因此要適量飲用，切勿以茶代水。

第四名：水果醋

醋的有機酸能幫助身體代謝循環，夏天清涼消暑又開胃，但建議選擇由水果自然發酵的醋比較健康，此外更要注意含糖量攝取的問題。

第五名：黑咖啡

咖啡中的咖啡因能刺激交感神經、幫助排便，但喝完以後一定要多補充水分，因為咖啡因攝取過多，會加速體內水分流失，如此一來可能導致排便更不順暢。

接下來的第六名到第十名，則分別是鮮奶、花草茶、檸檬水、蔬果汁、乳酸飲料。